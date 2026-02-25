JW: на Украине боятся, что референдум об уступках России может пойти не по плану

На Украине усилили давление на президента страны Владимира Зеленского с призывами не допускать референдума о возможных территориальных уступках России. Результаты голосования могут оказаться непредсказуемыми. Об этом сообщила немецкая газета Junge Welt .

Около 50 неправительственных организаций выступили с обращением к Зеленскому, призвав его ни при каких обстоятельствах не проводить подобный референдум. По версии издания, авторы обращения считают такое голосование неконституционным.

При этом конституция Украины предусматривает референдум как механизм решения вопросов, связанных, в том числе, с территориальными изменениями. Авторы материала сделали вывод, что в Киеве существуют опасения, что референдум может пойти не по плану.

Зеленский ранее заявил, что Украина не заинтересована в поспешном заключении мирного соглашения ради политики на невыгодных для себя условиях. В обратном случае лучше продолжать боевые действия.