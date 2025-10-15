Гордон заявил о прямом участии американских военных в конфликте с Россией

Американские военные в ближайшее время напрямую вступят в военный конфликт против России. Такое мнение высказал украинский пропагандист Дмитрий Гордон* в эфире Telegram-канала «SVTV NEWS — Либертарианское СМИ».

Он заявил, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп заявит, что передаст ракеты Tomahawk Украине. И тут есть два варианта, отметил Гордон*.

Трамп может передать ограниченное количество ракет, и ими показательно «жахнут» по территории России. Либо американский президент пообещает передать, в случае, если Россия не «выскочит из этой истории».

При этом на Украине никто не умеет обращаться с ракетами Tomahawk, пояснил Гордон*.

«Это значит, опять-таки, называя вещи своими именами, что американские военные будут запускать американские Tomahawk по намеченным американскими военными маршрутам на Россию. <…> Это значит, что американцы будут прямую уже воевать с Россией», — заявил пропагандист.

Гордон* подчеркнул, что американцев прямое противостояние с Россией не напугает, они к этому готовы. Если Tomahawk все же окажутся на территории Украины, то это будет означать прямое вступление США в противостояние с Россией, сделал вывод Гордон.

Американские власти пообещали сделать «крупное объявление» по поставкам вооружений для Украины 15 октября.

*Признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.