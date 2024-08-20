В Нидерландах заговорили о пересмотре отношений с Украиной из-за «Северных потоков»

Группа депутатов парламента Нидерландов от фракции «Партия свободы» вынесла на обсуждение вопрос о пересмотре отношений с Украиной из-за обстоятельств, выявленных в ходе расследования атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом парламентарии заявили правительству страны, с текстом обращения ознакомилась Lenta.ru .

Они интересуются, известно ли правительству о выдаче международного ордера на арест украинца, подозреваемого в диверсиях на «Северных потоках». Также властям государства задали вопрос, согласны ли они с тем, что атака на энергетическую инфраструктуру является серьезным преступлением и представляет угрозу самим Нидерландам.

«Согласны ли вы с тем, что если за этой атакой действительно стоит Украина, это не может остаться без последствий для отношений Нидерландов с Украиной? Готовы ли вы пересмотреть эти отношения?» — сказано в обращении.

Ранее газета The Wall Street Journal назвала куратором операции по подрыву газопроводов бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Источники издания также указали, что президент Владимир Зеленский одобрил теракт.