В возвращении украинцев на родину заинтересован также и президент страны Владимир Зеленский, поэтому он дал указание послам Украины в разных странах «гнобить» соотечественников: вести переговоры с руководствами стран, чтобы они выгоняли беженцев всеми доступными способами. В Германии и Польше этот процесс уже запустили.

Соскин напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию.

«Убери их отсюда и не пускай. <…> Теперь соседи: вот то, что [президент Польши Кароль] Навроцкий заявил, это просто уже открытая ненависть такая. <…> Навроцкий сейчас работает по лекалам трампистов, а там одни лекала: душить украинцев», — отметил Соскин.

В Германии объявили, что прекращают платить пособия по безработице украинским беженцам. Новые правила вступят в силу 1 июля 2026 года и будут действовать задним числом. Украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года вместо пособия по безработице будут получать меньшие выплаты для просителей убежища.