«Гнобить и душить украинцев». В Киеве ужаснулись отношением Европы к беженцам
Экс-советник Соскин: Зеленский дал указание выгонять украинцев из Европы
Украинских беженцев начнут силой возвращать на родину. В Европе произошла смена настроений, отношение к украинцам значительно ухудшилось, заявил в эфире YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
В возвращении украинцев на родину заинтересован также и президент страны Владимир Зеленский, поэтому он дал указание послам Украины в разных странах «гнобить» соотечественников: вести переговоры с руководствами стран, чтобы они выгоняли беженцев всеми доступными способами. В Германии и Польше этот процесс уже запустили.
Соскин напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию.
«Убери их отсюда и не пускай. <…> Теперь соседи: вот то, что [президент Польши Кароль] Навроцкий заявил, это просто уже открытая ненависть такая. <…> Навроцкий сейчас работает по лекалам трампистов, а там одни лекала: душить украинцев», — отметил Соскин.
В Германии объявили, что прекращают платить пособия по безработице украинским беженцам. Новые правила вступят в силу 1 июля 2026 года и будут действовать задним числом. Украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года вместо пособия по безработице будут получать меньшие выплаты для просителей убежища.