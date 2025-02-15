«Глобальная очистка». На Украине пригрозили властям военным переворотом

Мэр украинского города Борисполя Владимир Борисенко пригрозил властям военным переворотом, если продолжится преследование оппозиции в стране. Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

По его словам, действующая власть преследует оппозицию. Он отметил, что давно наблюдает за происходящим в стране, причем и как глава Борисполя, и как сознательный гражданин.

«Видимо, власть заболела. Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — заявил он.

Борисенко избрали мэром Борисполя в январе 2021 года. Его кандидатуру выдвинула партия Порошенко.

Так он отреагировал на указ президента Владимира Зеленского, подписанный им в пятницу, 13 февраля. Тогда по решению украинского лидера ввели в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов оценил указ Зеленского, отметив, что глава киевского режима решил убрать конкурента «в рамках проведения новых выборов на подконтрольной ему территории».

* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.