Главу Вологодской области вызвали на «допрос» в СБУ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что его вызвали на «допрос» в Службу безопасности Украины. Глава региона в своем Telegram-канале сообщил о получении «очень занимательной бумажки» от украинской спецслужбы.

Документ от СБУ подписал старший следователь управления спецслужбы в Тернопольской области Зиновий Намака. Повестка датирована 12 сентября.

«Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции», — уточнил губернатор.

Он добавил, что его опередят военнослужащие 347-го полка и других подразделения ВС России. По словам Филимонова, у российских военных много вопросов к «доморощенным полицаям», которым за все придется ответить.

«Ждать недолго», — написал губернатор Вологодской области.

В начале сентября задержали жительницу Мариуполя, которая передавала СБУ информацию о передвижении ВС России. Против нее возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.