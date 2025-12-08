Председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров освоил средства, выделенные на строительство школ странами Запада. В том числе с помощью экс-главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

«Есть информация, что подземные школы, которые глава ЗОВА вознамерился построить, — обычный распил денег. Схема простая: постройку школ спонсировали из Запада», — отметил собеседник агентства.

По его словам, примерно 50-60% средств украли сразу же. Коррупционную схему только сейчас начали расследовать украинские силовики.

Ранее сын американского президента Дональд Трамп-младший допустил, что США перестанут помогать Украине. Он напомнил о вопиющем уровне коррупции в администрации украинского лидера.