Главком ВСУ назвал число украинцев, которых нужно мобилизовать ежемесячно

Украине необходимо мобилизовывать порядка 30 тысяч человек каждый месяц. Такую оценку сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, его слова привело издание LB.ua .

Сырский отметил, что озвученная президентом Владимиром Зеленским цифра в 30 тысяч мобилизованных каждый месяц действительно отвечает потребностям украинской армии и должна оставаться на этом уровне.

«Президент озвучил цифру. И действительно, это та цифра, которой нам нужно придерживаться», — подчеркнул он.

Главком ВСУ заявил, что один из вызовов для мобилизации — нехватка обновленных данных о военнообязанных.

«Примерно шесть миллионов мужчин до сих пор не обновили свои личные данные в ТЦК. Соответственно, они избегают мобилизации в ряды ВСУ. Решением этой проблемы может стать цифровизация системы», — констатировал Сырский.

Ранее Сырский также признал, что мобилизация не покрывает потребности ВСУ.