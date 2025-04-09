Главком ВСУ назвал число украинцев, которых нужно мобилизовать ежемесячно
Главком Сырский: Украине следует мобилизовывать ежемесячно 30 тысяч человек
Украине необходимо мобилизовывать порядка 30 тысяч человек каждый месяц. Такую оценку сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, его слова привело издание LB.ua.
Сырский отметил, что озвученная президентом Владимиром Зеленским цифра в 30 тысяч мобилизованных каждый месяц действительно отвечает потребностям украинской армии и должна оставаться на этом уровне.
«Президент озвучил цифру. И действительно, это та цифра, которой нам нужно придерживаться», — подчеркнул он.
Главком ВСУ заявил, что один из вызовов для мобилизации — нехватка обновленных данных о военнообязанных.
«Примерно шесть миллионов мужчин до сих пор не обновили свои личные данные в ТЦК. Соответственно, они избегают мобилизации в ряды ВСУ. Решением этой проблемы может стать цифровизация системы», — констатировал Сырский.
Ранее Сырский также признал, что мобилизация не покрывает потребности ВСУ.