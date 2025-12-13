Главком Сырский заявил, что до конца года на Украине создадут Киберсилы ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что формирование Командования Киберсил ВСУ завершат до конца 2025 года. Об этом говорится в его обращении, которое опубликовал в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

На совещании с участием Сырского обсуждались вопросы фортификационного строительства, восстановления боеспособности частей, соблюдения правопорядка и морально-психологического состояния военнослужащих. По словам главкома, выявленные проблемные моменты получили предложенные решения.

Сырский признал, что ситуация на фронте для ВСУ остается сложной и поставил военному руководству задачу стабилизировать обстановку на наиболее уязвимых участках, обеспечить пополнение боевых подразделений и перевести часть бригад территориальной обороны на структуру с усиленной беспилотной составляющей. Среди ключевых поручений — завершение создания Командования Киберсил ВСУ до конца года.

В октябре Генштаб сообщал, что в Верховной раде готовят к рассмотрению законопроект о создании киберсил как нового рода войск. Документ № 12349 был подготовлен рабочей группой при участии специалистов Генштаба и учитывал опыт ведущих стран в формировании кибервойск.