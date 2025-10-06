Генштаб собрался внедрить киберсилы в состав ВСУ

Верховная рада Украины во вторник, 7 октября, рассмотрит закон о создании в составе ВСУ кибернетических войск. Об этом сообщили в Telegram-канале Генштаба.

В публикации отметили, что командование Вооруженных сил Украины продолжает процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве.

Законопроект «О киберсилах Вооруженных сил Украины» разработала рабочая группа, в состав которой вошли профильные специалисты Генерального штаба ВСУ.

Планы по созданию киберсилы на Украине впервые озвучили в октябре 2024 года. Тогда украинские военные обсуждали концепции нового рода войск с депутатами с учетом опыта организации кибервойск в ведущих странах мира.

Ранее представитель России в ООН Ирина Тяжлова заявила, что США и страны Евросоюза предоставляют помощь Украине в совершении кибератак. Кроме того, спецбригады занимаются сбором данных о российских электронных системах для передачи Пентагону.