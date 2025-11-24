Главе Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины вручат подозрение
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак распорядился вручить подозрение руководителю Специальной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. Об этом сообщило местное издание «Страна».
По его информации, такое решение приняли после встречи Клименко и главы Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса с Владимиром Зеленским, на которой последний не сумел найти с ними общий язык.
Сам Клименко на пресс-конференции обвинил Ермака в преследовании сотрудников НАБУ и САП руками Службы безопасности Украины.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал действия Ермака, требующего задержать следователей НАБУ, неправомерными. Кроме того, по его мнению, именно Ермак с Зеленским и возглавляли все коррупционные схемы в стране.