Главе Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины вручат подозрение

По его информации, такое решение приняли после встречи Клименко и главы Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса с Владимиром Зеленским, на которой последний не сумел найти с ними общий язык.

Сам Клименко на пресс-конференции обвинил Ермака в преследовании сотрудников НАБУ и САП руками Службы безопасности Украины.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал действия Ермака, требующего задержать следователей НАБУ, неправомерными. Кроме того, по его мнению, именно Ермак с Зеленским и возглавляли все коррупционные схемы в стране.