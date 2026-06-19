Глава «Укрпочты» оскорбил недовольных его огромной зарплатой украинцев

«Вот эти козлы, которые кричат про мою зарплату, так они налогов платят меньше», — сказал он.

Смилянский пояснил, что от этих людей пользы для ВСУ в десятки раз меньше, чем от него. Ведь у него больше зарплата, следовательно, больше и уплаченных налогов.

Глава «Укрпочты» получает зарплату около 970 тысяч гривен в месяц. Это примерно 15 тысяч евро или более 1,5 миллиона рублей. Смилянский утверждал, что до госслужбы больше зарабатывал. В нынешней работе он якобы заинтересован, чтобы проводить реформы. Успешность реформ можно оценить по убыточности «Укрпочты», у которой в 2024 году соотношение долга к активам достигло 98%.

Ранее Пентагон выявил нарушения при администрировании многомиллиардных неконкурентных контрактов для Украины.