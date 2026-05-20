Пентагон выявил нарушения надзора в 10 контрактах на $4,5 млрд для Украины

Пентагон проверил 10 неконкурентных контрактов общей стоимостью 4,5 миллиарда долларов (около 321 миллиарда рублей) для Украины и выявил нарушения надзора при их администрировании. РИА «Новости» ознакомилось с докладом генинспектора ведомства конгрессу.

«Контрактные офицеры армии ненадлежащим образом администрировали неконкурентные контракты в поддержку Украины в соответствии с федеральными нормами, нормами министерства и армейскими инструкциями», — говорится в документе.

Инспекторы выяснили, что отсутствует надзор по 439 миллионам долларов из этой суммы. Получается, что армия не контролировала исполнение сервисных услуг и не сможет подтвердить фактическое выполнение этих работ.

Кроме того, по семи контрактам даже не назначили ответственных офицеров и не вели отчеты о надзоре. В Пентагоне обеспокоены тем, что отсутствие контроля за подрядчиками приведет к тому, что останутся незамеченными проблемы, возникшие при исполнении обязательств по ним.

Ранее генинспекторы Пентагона, Госдепа и ликвидированного (USAID) провели 69 расследований, отчитавшись о проверке 56 фактах коррупции и мошенничества при использовании выделенной Украине финансовой помощи.