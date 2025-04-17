Глава ЦИК Украины призвал как можно скорее провести в стране президентские выборы

После урегулирования конфликта на Украине в стране необходимо как можно раньше провести президентские выборы. На их организацию уйдет около трех месяцев. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил глава украинской ЦИК Олег Диденко.

«Глава органа, обеспечивающего проведение выборов, считает, что стране потребуется более трех месяцев для организации голосования после прекращения боевых действий», — сообщили журналисты.

В беседе с El Pais Диденко также заявил, что в случае если подготовка и проведение выборов будет затянута, это может рассматриваться как попытка остаться у власти без законных оснований на это.

Накануне Верховная рада проголосовала за продление мобилизации и военного положения на Украине до 6 августа. Против выступил только один депутат — по данным издания «Страна.ua», это Алексей Гончаренко.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский начал активно готовиться к выборам главы государства, хоть и утверждал, что их не будет.