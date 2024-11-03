Глава «Правого сектора»* пообещал расправиться с мэром Львова
Страна.ua: «Правый сектор» обещал смерть мэру Львова из-за критики националистов
Глава львовского областного штаба украинской организации «Правый сектор»* Иван Смага пригрозил смертью мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Все началось с того, что глава города заявил о якобы финансировании Россией националистических движений на Украине. После этого Смага записал видеообращение Садовому, на котором обещает, что если львовский мэр еще раз скажет такое, то эти слова будут последними в его жизни.
Это уже не первый скандал, в котором фигурирует глава Львова. В феврале он жестко раскритиковал польских фермеров, назвав их «пророссийскими провокаторами». Это случилось после того, как те высыпали украинское зерно из грузовиков в качестве протеста против импорта сельхозпродуктов из постсоветской республики.
*Запрещенная в России экстремистская организация.