Гибель в зоне СВО сына маньяка Чикатило опровергли на Украине
Слободской ТЦК: сын маньяка Чикатило не служил в ВСУ
Сообщения о гибели на фронте сына приговоренного к высшей мере наказания советского маньяка Андрея Чикатило не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на Слободской территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине) сообщил телеканал «Общественное. Харьков»..
Представитель ведомства заявил, что Чикатило-младший не призывался на службу в рамках мобилизации и не вступал в ряды ВСУ в качестве добровольца.
В территориальном центре комплектования добавили, что рассматривают сына маньяка как уклониста, нарушившего правила военного учета.
Сам Юрий Чикатило опроверг и заявления военкомов и сообщения о своей гибели.
Он пояснил, что от службы не уклонялся и все данные обновлял через Центр предоставления административных услуг (аналог МФЦ на Украине).
Также Юрий Чикатидо добавил, что даже не проходил срочную службу из-за хронических заболеваний.
Мужчина подчеркнул, что к сообщениям о своей гибели на фронте относится с полным равнодушием.
О гибели Юрия Чикатило во время боев в районе Харькова сообщили авторы Telegram-канала Shot.
Они утверждали, что сын советского маньяка вступил в ВСУ добровольцем и пропал без вести восемь месяцев назад.
Также Shot сообщал, что власти Украины представили Чикатило-младшего к ордену Мужества посмертно.