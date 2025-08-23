Слободской ТЦК: сын маньяка Чикатило не служил в ВСУ

Сообщения о гибели на фронте сына приговоренного к высшей мере наказания советского маньяка Андрея Чикатило не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на Слободской территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине) сообщил телеканал «Общественное. Харьков». .

Представитель ведомства заявил, что Чикатило-младший не призывался на службу в рамках мобилизации и не вступал в ряды ВСУ в качестве добровольца.

В территориальном центре комплектования добавили, что рассматривают сына маньяка как уклониста, нарушившего правила военного учета.

Сам Юрий Чикатило опроверг и заявления военкомов и сообщения о своей гибели.

Он пояснил, что от службы не уклонялся и все данные обновлял через Центр предоставления административных услуг (аналог МФЦ на Украине).

Также Юрий Чикатидо добавил, что даже не проходил срочную службу из-за хронических заболеваний.

Мужчина подчеркнул, что к сообщениям о своей гибели на фронте относится с полным равнодушием.

О гибели Юрия Чикатило во время боев в районе Харькова сообщили авторы Telegram-канала Shot.

Они утверждали, что сын советского маньяка вступил в ВСУ добровольцем и пропал без вести восемь месяцев назад.

Также Shot сообщал, что власти Украины представили Чикатило-младшего к ордену Мужества посмертно.