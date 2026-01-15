Прославившийся поджогами дверей в квартиры в домах Полтавы в 2010 году Виталий Чепурко добровольно вступил в ряды ВСУ. Об этом со ссылкой на его заявление сообщило украинское издание «Обозреватель» .

Новоявленный военнослужащий переиначил свою фразу «мне нравится, как оно все горит», ставшую мемом, в обещание «поджечь всех на фронте». Чепурко подчеркнул, что сейчас находится в учебной части и планирует принести присягу в ближайшее время.

По данным журналистов, свое занятие по поджогам дверей пироман не оставил. Всего за неделю до объявления о поступление его задержала полиция Полтавы за очередной поджог двери.

Чепурко в 2007 году поджег 28 дверей в Полтаве за два месяца. Видео с его признанием быстро стало вирусным, а фраза «мне нравится, как оно все горит» — мемом. За свои преступления «Полтавский поджигатель» отсидел пять с половиной лет.

Австралийский наемник ВСУ Рассел Аллан Уилсон получил смертельное ранение во время подготовки теракта в ДНР в начале декабря прошлого года. По данным ABC News, после завершения задания боевик планировал взять отпуск и вернуться домой для свадьбы на возлюбленной.