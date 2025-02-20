Генсек НАТО сделал шокирующее Украину заявление

Вопрос о возможности принятия Украины в Североатлантический альянс не будет рассматриваться в рамках вероятной мирной сделки по завершению украинского конфликта. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его процитировало РИА «Новости» .

При этом Рютте отметил, что само решение «необратимого пути» Украины в НАТО ранее приняли в Белом доме. В будущем, добавил глава Североатлантического альянса, это произойдет.

«Но, если быть честным, сейчас мы [НАТО] и США не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения», — констатировал Марк Рютте.

В четверг, 20 февраля, источники NBC News сообщили, что американское руководство рассматривает вариант, при котором в договор по сделке о завершении украинского конфликта включат пункт о том, что Украину автоматически примут в НАТО — если российская сторона нарушит условия соглашения. Администрация Белого дома видит такой пункт как одну из гарантий безопасности Украины.

В середине февраля украинский лидер Зеленский заявил, что американские власти никогда не хотели вступления Украины в Североатлантический альянс. И пообещал создать «другое НАТО».