Генпрокурор Украины призвал глав НАБУ и САП уйти в отставку

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обратился к главе Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу и руководителю САП Александру Клименко с требованием подать в отставку. Об этом он заявил в телеграм-канале.

В видеообращении Кравченко отметил, что выписал директору НАБУ обвинение.

«Я советую Семену Кривоносу и Александру Клименко подать в отставку уже сегодня», — подчеркнул украинский генпрокурор.

Он добавил, что сообщение о подозрении зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований.

Ранее глава республики Владимир Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. В опубликованный 13 сентября перечень вошли россияне и украинцы, которых обвиняют в распространении дезинформации об Украине.

Мендель попала в список за два дня до выступления на мероприятии в Европарламенте, организованном немецкой партией «Альтернатива для Германии».