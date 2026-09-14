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    Генпрокурор Украины призвал глав НАБУ и САП уйти в отставку

    НАБУ
    Фото: НАБУ/Telegram

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обратился к главе Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу и руководителю САП Александру Клименко с требованием подать в отставку. Об этом он заявил в телеграм-канале.

    В видеообращении Кравченко отметил, что выписал директору НАБУ обвинение.

    «Я советую Семену Кривоносу и Александру Клименко подать в отставку уже сегодня», — подчеркнул украинский генпрокурор.

    Он добавил, что сообщение о подозрении зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований.

    Ранее глава республики Владимир Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. В опубликованный 13 сентября перечень вошли россияне и украинцы, которых обвиняют в распространении дезинформации об Украине.

    Мендель попала в список за два дня до выступления на мероприятии в Европарламенте, организованном немецкой партией «Альтернатива для Германии».