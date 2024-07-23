Генпрокуратура Украины возбудила дело против совладельца усадьбы Зеленских в Киеве, давшего указание ее снести. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее суд наложил на здание арест, однако совладелец проигнорировал запрет и, пригнав вечером 19 июля строительную технику, приказал снести дом.

Согласно генеральному плану Киева, снесенная усадьба, находившаяся на улице Конисского, 22 (бывшей Тургеневской улице), входила в черту исторической застройки города, поэтому для любых строительных работ совладельцу требовалось разрешение Министерства культуры Украины. Однако он его не получил.

На технику, по данным Генпрокуратуры, тоже наложили арест. Ведомство устанавливает степень ответственности участников сноса. Совладельцу усадьбы грозит до двух лет лишения свободы.

Издание «Страна.ua» уточнило, что снесенное здание построили в XIX веке, а название оно носило по фамилии дореволюционного владельца — мещанина Евмения Зеленского.

В мае в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической УПЦ.