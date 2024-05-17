В Киеве ночью снесли часовню Десятинного храма канонической УПЦ | 360°

Мир 17 мая 2024, 02:58 В Киеве ночью снесли часовню Десятинного храма канонической УПЦ Десятинный монастырь в Киеве сообщил о сносе часовни и вывозе имущества УПЦ РИА «Новости»

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Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической УПЦ снесли в Киеве. Об этом в Telegram-канале написали представители монастыря.

«Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — сказано в сообщении.

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Представители монастыря опубликовали видео, на котором грузовики ночью вывозят иконы, настенные росписи и утварь часовни.

Американский журналист Такер Карлсон ранее призвал власти США остановить гонения на каноническую УПЦ и перестать спонсировать тиранию на Украине. Адвокат УПЦ, канадский юрист Роберт Амстердам в беседе с Карлсоном обвинил США в режиссировании большей части нападок на церковь