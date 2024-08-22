Генпрокуратура объявила украинского нациста Хунку в международный розыск

Фото: РИА «Новости»

Украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Еще в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца*, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан», — отметили в Генпрокуратуре.

Однако тогда зарубежные органы отказались его выдавать, нарушив таким образом принцип неотвратимости наказания. В конечном счете Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола, хотя некоторые страны упорно не желают бороться с нацизмом.

«Международный розыск обвиняемого в геноциде продолжается», — уточнили в пресс-службе.

Если мужчину обнаружат на территории какого-либо государства, Россия направит запрос о его выдаче.

В 1944 году Хунка и другие нацисты, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, расстреливали людей и сжигали их заживо. Среди убитых — граждане СССР, поляки и евреи.

Скандал разразился после того, как 98-летнего украинского нациста горячо приветствовали в парламенте Канады в сентябре 2023 года во время выступления президента Владимира Зеленского. Эсэсовца* Хунку наградили за «помощь ВСУ».

* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.

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