Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого Канада отказалась выдавать России, вместе с соучастниками причастен к убийству минимум 500 граждан СССР. Председатель СК Александр Быстрыкин в интервью РИА «Новости» рассказал, что он в том числе устраивал расправу над евреями и полякам.

«Хунка и другие представители „Галичины“ в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки», — подчеркнул глава СК.

По его словам, Гунько и другие преступники расстреливали людей и сжигали их заживо в домах, а также в костеле.

Украинского нациста приветствовали в парламенте Канады в сентябре 2023 года в ходе выступления президента Украины Владимира Зеленского. В годы Второй мировой войны Ярослав Гунько служил в дивизии СС «Галичина».

После появления 98-летнего Ярослава Гунько в канадском парламенте разразился скандал. Спикеру палаты общин страны Энтони Роту, который взял на себя вину за приглашение нациста, предложили уйти в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за произошедшее.

Генпрокуратура России направила запрос на выдачу Гунько, но получила отказ. В своем решении канадская сторона сослалась на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.