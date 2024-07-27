Математик-пророк Григорий Кваша предсказал дату окончания спецоперации на Украине, основываясь на математических расчетах. Об этом сообщило издание «ФедералПресс» .

По прогнозам ученого, СВО завершится в следующем году. Математик рассчитал, что победа будет за Россией, однако страну ждет непростой период. При этом РФ преодолеет трудности и будет стабильно развиваться. Кроме того, в состав государства войдут новые территории.

Ранее французский историк Эммануэль Тодд, который в 1976 году предсказал распад СССР, заявил о победе России над Украиной. По его словам, западные страны так долго демонизировали РФ, что не заметили, как она окрепла.

Также Тодд выразил уверенность, что в украинском кризисе виноваты США, а остановить конфликт способна Германия, если попытается добиться мира для украинцев. По мнению историка, Россия согласится завершить боевые действия, когда обеспечит свою безопасность.