Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател намерен провести расследование против украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в подкасте Kash’s Corner .

Чиновник хочет узнать, как Украина воспользовалась деньгами США, отправленными ей в качестве военной поддержки.

По мнению будущего главы ФБР, Зеленский придумывал «ложные угрозы безопасности Запада», чтобы получить новые транши от Америки. Также украинский политик соврал об обстрелах Польши, обвинив Россию в том, что ее ракета упала на польской территории.

«То, что [Зеленский] сделал, когда заявил о той ракетной атаке, привело к тому, что мы просто не можем иметь полное доверие, давая лидеру миллиарды долларов и позволять ему говорить, мол, я не обязан отчитываться перед вами, куда делись деньги», — сказал Пател.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что нынешний президент США Джо Байден пытается как можно быстрее выплатить все обещанные деньги Зеленскому «за его молчание». По мнению публициста, уходящая администрация Белого дома печется только о диктатуре на Украине.