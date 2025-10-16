Газодобывающие объекты в Полтавской области приостановили работу

В Полтавской области Украины после взрыва остановили работу газовых объектов. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.

«Работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена», — указано в сообщении.

Также энергохолдинг сообщил об экстренных отключениях электроэнергии в Днепропетровской области.

Ночью и утром в регионе звучали сирены воздушной тревоги. Поступали сообщения о взрывах.

Ранее в темноту погрузился Киев. Город охватил масштабный блэкаут, крупнейший за год. Без электричества остались сразу несколько районов, остановилось даже метро. В ДТЭК заявили, что свет в Киеве пропал после «проблемы» на одном из энергообъектов. Она появилась после перегрузки сети.