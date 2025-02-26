Франция, Германия и Британия заявили о готовности отправить войска на Украину

Власти Германии, Британии и Франции готовы отправить на Украину войска для обеспечения прекращения огня. Об этом сообщил глава Министерства финансов Франции Эрик Ломбар в беседе с Bloomberg .

«Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США», — заявил он.

Также журналисты отметили, что на этой неделе Ломбар и Эммануэль Макрон посетили Вашингтон. Там они обсудили украинский кризис с американскими представителями, в число которых вошел президент США Дональд Трамп и министр финансов Скотт Бьюкенен.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал отправить до ста тысяч европейских военных на Украину в 2025 году. По его мнению, для предотвращения эскалации конфликта нужно разместить на передовой миротворческие силы.

При этом не все европейские страны согласились поддержать инициативу Макрона. Против выступили Польша, Германия и США.