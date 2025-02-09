Французская сторона официально поддерживает неонацизм, который расцвел на территории Украины. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Париж официально, кстати говоря, с какой-то просто невероятной, сумасшедшей, не знаю, стихией поддерживает неонацизм, который расцвел на Украине. Мало того, этот неонацизм на Украине превратился уже в терроризм, то есть он мутировал», — сказала она.

Захарова объяснила, что это не означает, что киевский режим «перерос неонацизм». Наоборот, неонацизм остается основополагающим принципом для нынешних властей в Киеве. Однако в своей методологии режим зашел еще дальше, превратившись в настоящую международную террористическую ячейку.

«Почему международную? Посмотрите, сколько там наемников. Почему террористическую? По образу действия вы прекрасно понимаете, буквально каждый день совершаются теракты против мирных жителей, против детей, против женщин, против стариков», — подчеркнула дипломат.

И все это происходит при поддержке Франции, которая поставляет туда вооружение, деньги, оказывает политическую поддержку, добавила Захарова. И, конечно, отметила она, французская сторона не осуждает происходящее.

Ранее Захарова назвала интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману «ужасной смесью неонацизма, терроризма и наркотического бреда». Она убеждена, что предложение Зеленского избранному президенту США Дональду Трампу покупать американское оружие за счет российских активов свидетельствует о прочных коррупционных связях украинского лидера с англосаксонскими странами, «на которые киевский режим плотно подсадил Байден».