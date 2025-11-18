Фракция Порошенко потребовала отставки правительства Украины

Он призвал однопартийцев не расходиться, после чего те встали за спиной Порошенко и начали скандировать: «Правительство долой!»

Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что в таких условиях продолжать работу невозможно, и объявил перерыв в пленарном заседании.

Ранее, по данным газеты «Украинская правда», в правящей фракции «Слуга народа» сформировалась целая коалиция требующих отставки главы офиса президента Андрея Ермака. По некоторым сведениям, многие министры из действующего кабинета — его протеже. При этом сам Владимир Зеленский не собирается увольнять Ермака.