Фракция Порошенко потребовала отставки правительства Украины
Лидер «Европейской солидарности», экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с соратниками заблокировал трибуну в Верховной раде, требуя отставки правительства. Видео показал парламентский телеканал «Рада».
Он призвал однопартийцев не расходиться, после чего те встали за спиной Порошенко и начали скандировать: «Правительство долой!»
Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что в таких условиях продолжать работу невозможно, и объявил перерыв в пленарном заседании.
Ранее, по данным газеты «Украинская правда», в правящей фракции «Слуга народа» сформировалась целая коалиция требующих отставки главы офиса президента Андрея Ермака. По некоторым сведениям, многие министры из действующего кабинета — его протеже. При этом сам Владимир Зеленский не собирается увольнять Ермака.