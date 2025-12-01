Фото пустого стула Ермака залайкали в секретном чате высшего руководства Украины

«Украинская правда» узнала о секретном чате по увольнению Ермака

Решение о том, чтобы отправить в отставку Андрей Ермака Владимир Зеленский принимал не единолично. Тему обсуждали в «специальном чате» высшего руководства Украины.

По информации «Украинской правды», представители высшего звена госуправления тайно координировали свои действия, направленные на увольнение Ермака.

Для этого и создали пресловутый специальный чат. Пока всех его участников не установили.

«Ничто так не радует на субботних фотографиях из кабинета [Зеленского], как пустой стул справа от него», — написал в нем недавно один из высших чиновников.

Это сообщение собрало самое большое количество лайков за время существования этой беседы.

Также источник издания утверждает, что Ермак устроил Зеленскому истерику на полчаса, когда тот попросил написать его заявление об отставке.