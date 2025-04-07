Финансисты объяснили открытый счет посольства Украины в российском банке

Финансист Романенко: российский банк не может сам закрыть счет Украины

Украина продолжает держать открытый для посольства счет в одном из российских банков. Эксперты объяснили РИА «Новости» причины этого.

Ранее этот счет использовали для оплаты консульского сбора. На сайте посольства, которое прекратило работу в 2022 году, указаны реквизиты банковского счета.

«Обычно для закрытия счета юрлица может хватить дистанционной подачи заявления уполномоченным представителем организации, открывшей счет. Однако, если есть незавершенные денежные операции, необходим личный визит в отделение банка», — рассказала агентству директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Счета посольств косвенно защищены Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Это может препятствовать закрытию счета банком в одностороннем порядке.

Также причиной открытого счета могут быть бюрократические или технические причины.

Президент США Дональд Трамп ввел на товары с Украины торговую пошлину в размере 10%. Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы сбалансировать глобальные торговые потоки путем введения дополнительной адвалорной пошлины на весь импорт из всех стран — торговых партнеров, сообщили в Белом доме.