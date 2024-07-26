Фигурантам дела о попытке теракта в «Шереметьеве» дали до 22 лет колонии

Фигурантов дела о попытке теракта в «Шереметьеве» осудили на 22 и 15 лет

Суд приговорил к срокам до 22 лет колонии Михаила Дария и Илью Ковылкова, которые планировали совершить теракт в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

«Дария признать виновным… окончательно назначить 22 года лишения свободы… признать Ковылкова виновным… окончательно назначить 15 лет лишения свободы», — огласил приговор судья.

Первые три года они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Подсудимые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции воздушной гавани. Они действовали по указаниям украинских спецслужб, которые обещали им заплатить три тысячи долларов.

Дарий и Илья Ковылков также вели Telegram-канал с пропагандой терроризма. Следователи выяснили, что еще в ноябре 2022 года Михаил высказывал желание обучаться в академии разведки Украины. Этот факт включили в материалы дела.

Ранее меры в столичных аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Жуковский» и «Домодедово» усилили меры безопасности. Пассажиров попросили заранее прибывать в воздушные гавани.