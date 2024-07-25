Стало известно, сколько обещали заплатить обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево

РИА «Новости»: обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали $3000

Фото: Freepik

Обвиняемым в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево в Москве обещали заплатить три тысячи долларов. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«Им обещали заплатить три тысячи долларов. Средства должны были отправить c Украины», — заявил собеседник журналистам.

Он отметил, что обещанные деньги до получателей не дошли.

По данным следователей, обвиняемые собирались взорвать примерно семь топливных цистерн на центральной заправочной станции в воздушной гавани. Закупкой материалов для самодельной взрывчатки занимался Илья Ковылков, а его напарник Михаил Дарий подготавливал будущих участников теракта в чатах Telegram-каналов.

Ранее стало известно, что в Московской области на объектах транспортной инфраструктуры и в местах большого скопления людей усилили меры безопасности. Также их усилил «Автодор» на всей своей сети. Дорожные службы перевели в режим повышенной готовности.

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