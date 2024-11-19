Европу призвали быть готовой отправить войска на Украину ради плана Трампа

Странам Европы следует быть готовыми к тому, чтобы отправить силы на Украину для «подкрепления» любого мирного соглашения, предложенного избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью Financial Times заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахна.

«Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы на Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Трампом», — подчеркнул он.

По словам Цахны, членство в НАТО представляется наилучшей гарантией безопасности для Украины. Однако, если США будут против приглашения республики в блок, ЕС нужно будет вмешаться, продолжил он.

И под этим «вмешаться» эстонский министр понимает разворачивание войска после окончания боевых действий, чтобы «сдержать дальнейшую российскую агрессию».

«Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, тогда мы говорим о членстве в НАТО… Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о любой форме [гарантии] в смысле [отправки] военных сил», — подчеркнул глава МИД Эстонии.