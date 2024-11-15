Разочарованные переизбранием республиканца Дональда Трампа политики НАТО заинтересуются реализацией ядерной программы Украины. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х .

По его словам, сейчас очень легко представить, что в Североатлантическом альянсе «положили глаз» на украинский ядерный проект. Филиппо призвал Запад прекратить оказывать помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому и тратить деньги на конфликт.

Ранее газета The Times предупредила о планах украинской стороны создать в течение нескольких месяцев ядерную бомбу, если США станут меньше помогать республике.

Глава МИД Украины Георгий Тихий опроверг эту информацию. По его словам, республика не собирается создавать ядерное оружие и тесно сотрудничает с МАГАТЭ.

Украина полностью прозрачна для его мониторинга, подчеркнул дипломат. Также министр заверил, что страна сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.