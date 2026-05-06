Финансирующие Украину европейские страны поставили цель взрастить ненависть к России из-за осознания, что победить ее на поле боя невозможно. Об этом в комментарии «Вестям» заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он пояснил, что европейцам выгодно большое количество жертв среди украинских военных, потому что так у их родных взращивается ненависть к российскому народу.

«Их задача <…> залить эту страну — Украину — бетоном ненависти к России. Лучшего способа, чем убивать украинцев на этой войне, придумать сложно. Поэтому чем больше украинцев умирает, чем большее количество семей получает эти похоронки, тем больше ненависти», — заявил Килинкаров.

В начале марта источник газеты «Украинская правда» в партии «Слуга народа» заявил, что европейцы пообещали лидеру страны Владимиру Зеленскому продолжить финансирование конфликта, если он затянется еще на два года.

По словам собеседника журналистов, после этого заявления правительство приступило к разработке сценария с объяснениями отмены выборов на время боевых действий.