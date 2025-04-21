BZ: лидерам ЕС на 9 Мая нужно задать Зеленскому вопрос о нацизме на Украине

Европейские лидеры, которые захотят приехать в Киев 9 мая, должны спросить у президента Украины Владимира Зеленского, почему некоторые боевики ВСУ прославляют нацизм. Такое заявление сделала кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко в статье для немецкого издания Berliner Zeitung .

«Спросят ли европейские лидеры, которые посетят Киев 9 мая, Владимира Зеленского, почему некоторые украинские солдаты прославляют дивизию „Ваффен-СС“ „Галичина“ и батальон „Нахтигаль“? Как это возможно в стране, народ которой пожертвовал своими жизнями, чтобы освободить Европу от национал-социализма?» — спросила историк.

Гавришко напомнила, что на Украине стали все чаще называть города и села по именам националистов времен Второй мировой войны, которые сотрудничали с фашистами и поддерживали Холокост.

Зеленский в попытке отвлечь внимание от Москвы пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев. Он призвал союзников продемонстрировать единство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала желание Зеленского собрать в Киеве европейских лидеров «театром абсурда». Именно так можно охарактеризовать действия коллективного запала в последние 10 лет, отметила дипломат