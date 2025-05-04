Европейские лидеры не поедут в Киев на 9 Мая

Словацкий политик Гашпар: никто из лидеров стран ЕС не поедет в Киев на 9 Мая

Лидеры стран Евросоюза вряд ли поедут в Киев на празднование 80-летия Победы. Об этом ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Думаю, что в Киев много политиков не поедет, по крайней мере, значимых», — сказал он.

По его словам, это связано с тем, что все принимают во внимание российско-американские переговоры. Сейчас демонстрация поддержки какой-либо из сторон будет не самой удачной тактикой с политической точки зрения.

Ранее Гашпар высказался о возможной отправке войск НАТО на Украину. По его словам, такой шаг приведет к новой мировой войне. Он напомнил о государствах, заинтересованных в эскалации. В первую очередь речь идет о Франции и Великобритании.