Венгрия потребовала прекратить финансирование Украины из бюджета ЕС
Сийярто: финансирование Украины из бюджета ЕС страдает от системной коррупции
Венгрия потребовала немедленно прекратить финансирование Украины из бюджета Евросоюза из-за системной коррупции. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел республики Петер Сийярто в своем обращении в соцсети X.
Глава внешнеполитического ведомства раскритиковал практику многолетнего направления средств европейских налогоплательщиков в Киев. Он подчеркнул, что Брюссель так и не предоставил точного отчета о расходовании ранее выделенных денег.
«На Украине процветает коррупция, неудивительно, что до сих пор никто не видел точного отчета о том, как были потрачены деньги, полученные от ЕС», — заявил Сийярто.
Министр возмущен планами Брюсселя направить дополнительные средства на фоне коррупционных скандалов в окружении Зеленского.
Сийярто призвал остановить «это безумие» и прекратить отправку денег европейских граждан в Украину. Он заверил, что венгерские средства точно не будут направлены в Киев.
«Пока мы у власти, венгры могут быть уверены: деньги венгерских граждан не пойдут в Украину», — подчеркнул глава МИД Венгрии.
Ранее стало известно, что правительство Норвегии может выделить Украине кредит на 100 миллиардов евро под залог национального инвестиционного фонда.