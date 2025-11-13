Венгрия потребовала прекратить финансирование Украины из бюджета ЕС

Венгрия потребовала немедленно прекратить финансирование Украины из бюджета Евросоюза из-за системной коррупции. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел республики Петер Сийярто в своем обращении в соцсети X .

Глава внешнеполитического ведомства раскритиковал практику многолетнего направления средств европейских налогоплательщиков в Киев. Он подчеркнул, что Брюссель так и не предоставил точного отчета о расходовании ранее выделенных денег.

«На Украине процветает коррупция, неудивительно, что до сих пор никто не видел точного отчета о том, как были потрачены деньги, полученные от ЕС», — заявил Сийярто.

Министр возмущен планами Брюсселя направить дополнительные средства на фоне коррупционных скандалов в окружении Зеленского.

Сийярто призвал остановить «это безумие» и прекратить отправку денег европейских граждан в Украину. Он заверил, что венгерские средства точно не будут направлены в Киев.

«Пока мы у власти, венгры могут быть уверены: деньги венгерских граждан не пойдут в Украину», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее стало известно, что правительство Норвегии может выделить Украине кредит на 100 миллиардов евро под залог национального инвестиционного фонда.