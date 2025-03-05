Украина может стать для Европы ее собственным Вьетнамом. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Попавшая в „украинскую ловушку“ Европа влезает в безнадежную авантюру. Украина может стать ее Вьетнамом — с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета. (Глава Еврокомиссии Урсула — прим. ред.) Фон дер Ляйен и компания, как могут, приближают этот день», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, европейские лидеры своими нереалистичными обещаниями, заявлениями, опровержениями и попытками привлечь американского президента Дональда Трампа к своей игре проявляют растерянность и не знают, как разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее Пушков заявил, что выборы в бундестаг не изменят в Германии ситуации с упадком экономики и не решат проблемы с мигрантами. Он считает, что когда нация переживает период упадка, на ключевые позиции приходят лидеры, которые не могут предотвратить этот процесс, а лишь усугубляют его.