Европа влезла в безнадежную авантюру с собственным Вьетнамом на Украине
Пушков: украинский конфликт может стать для Европы ее собственным Вьетнамом
Украина может стать для Европы ее собственным Вьетнамом. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Попавшая в „украинскую ловушку“ Европа влезает в безнадежную авантюру. Украина может стать ее Вьетнамом — с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета. (Глава Еврокомиссии Урсула — прим. ред.) Фон дер Ляйен и компания, как могут, приближают этот день», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, европейские лидеры своими нереалистичными обещаниями, заявлениями, опровержениями и попытками привлечь американского президента Дональда Трампа к своей игре проявляют растерянность и не знают, как разрешить сложившуюся ситуацию.
Ранее Пушков заявил, что выборы в бундестаг не изменят в Германии ситуации с упадком экономики и не решат проблемы с мигрантами. Он считает, что когда нация переживает период упадка, на ключевые позиции приходят лидеры, которые не могут предотвратить этот процесс, а лишь усугубляют его.