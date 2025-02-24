Пушков назвал последствия выборов в Германии

Выборы в бундестаг не изменят в Германии ситуации с упадком экономики и не решат проблемы с мигрантами. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, когда нация вступает в период деградации, во главе ее оказываются руководители, которые не спасают ее, а лишь способствуют ее дальнейшему затуханию. И именно это сейчас происходит в Германии, в которой по окончательным результатам выборов, канцлером стал Фридрих Мерц, который занял место прежнего руководителя страны Олафа Шольца.

«Пятнадцать лет тому назад немецкий финансист Тилло Сарацин написал пророческую книгу „Германия: самоликвидация“. С тех пор процесс продолжается, с той лишь разницей, что теперь его возглавит не Шольц, а Мерц. При нем продолжится вредосносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных „ценностей“», — написал Пушков.

Он также добавил, что с учетом агрессивности Мерца по отношению к России, нельзя исключать еще более активное немецкое противодействие России.

Приоритет Мерца по снижению зависимости от США Пушков назвал ложным вследствие того, что пока Германия находится в НАТО, она не может избежать зависимости от Штатов.

Сенатор отметил, что избиратели пока «не наелись» свалившихся на них за последние годы проблем, и поэтому голосуют за политиков, которые ведут страну к упадку.

Ранее президент США Дональд Трамп заранее поздравил консервативный блок ХДС/ХСС с победой на парламентских выборах в Германии. По его словам, немецкий народ устал «от повестки отсутствия здравого смысла».