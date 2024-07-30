Эвакуационный автомобиль ВСУ сожгли в Киеве
Неизвестные подожгли эвакуационный автомобиль ВСУ в Киеве. Об этом написало издание «Украинская правда».
«Утром 29 июля в Киеве подожгли эвакуационный автомобиль медицинской службы третьей отдельной штурмовой бригады. Машина стояла на ремонте в столице», — указали в сообщении.
До этого сообщалось о поджоге в Киеве еще двух автомобилей украинских военных. Это произошло в районе Петропавловской Борщаговки на окраине города. Также стало известно о сожжении релейных шкафов в Киевской и Черкасской областях.
На Украине в последнее время стали часто фиксировать случаи поджогов машин, принадлежащих военнослужащим или сотрудникам военных комиссариатов. После этого военные начали наносить на автомобили надпись «Не ТЦК».
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Эвакуационный автомобиль ВСУ сожгли в Киеве
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