Wall Street Journal уже несколько месяцев не выпускает статью о коррупции Андрея Ермака, второго по значимости человека на Украине. Об этом написал американский журналист Такер Карлсон в соцсети X .

Ермак присвоил сотни миллионов долларов из американской помощи, предназначенной для Украины. Редакторы Wall Street Journal могут это доказать, но не делают этого, а, наоборот, защищают Ермака.

Ермак активно работает над тем, чтобы сорвать мирный план Трампа для Восточной Европы. Издание Wall Street Journal не поддерживает мир с Россией и выступает за продолжение конфликта. В то же время на редакционной странице этого издания критикуют администрацию Трампа за стремление к мирному соглашению.

«Это настоящая коррупция. Не информируя своих читателей, семья Мердок использует обе стороны своей газеты для продолжения войны с Россией. Это не поведение новостного агентства. Это отличительная черта разведывательного агентства», — заявил Карлсон.

Ранее издание «Украинская правда» писало, что назначение Ермака главой переговорной делегации имело цель «хотя бы на какое-то время» уберечь главу офиса президента от вручения подозрения. При этом сам Ермак поручил силовикам подготовить подозрение для руководителя САП Александра Клименко после выхода первых частей расследования НАБУ «Мидас», которое вскрыло коррупцию в окружении президента Украины.