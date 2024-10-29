«Это наносит Украине урон». Команду Зеленского раскритиковали за языковое преследование

Действия возглавляемых командой Владимира Зеленского властей вредят стране гораздо больше, чем вооруженный конфликт, заявил в эфире своего YouTube-канала украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, наиболее остро стоит вопрос проводимой политики языкового преследования.

«Это смертельно опасно. Это наносит Украине урон больший, чем <…> боевые действия. В результате языковых, религиозных и других разборок будут отторгнуты миллионы, возможно, десятки миллионов людей», — объяснил политолог.

По его словам, в результате подобных действий украинское общество дробится — «будто зеркало, брошенное с высоты, по осколкам которого топчутся ногами».

Ранее Зеленский анонсировал так называемый «план победы» Украины, часть которого раскрывать не стал. Выяснилось, что он попросил Запад предоставить ВСУ ракеты Tomahawk. Это требование уже назвали неисполнимым.