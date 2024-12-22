Зеленскому осталось 30 дней. В заявлениях Маска услышали сигналы для Украины

Новый президент США Дональд Трамп изменит подход к украинскому вопросу. Его соратник, бизнесмен Илон Маск подал четкие сигналы о грядущих переменах, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале .

Он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он очень рассчитывает на Великобританию. Дубинский заявил, что у киевского режима не осталось выбора, ведь он встал в позу в отношении другого ключевого союзника — США.

По мнению депутата, после инаугурации нового президента американское правительство сократит помощь. Дубинский объяснил, что команда Трампа не станет работать со своими идеологическими оппонентами, а вопрос Украины для трампистов — идеологический.

«Поэтому, если Корона решит мешать Трампу, то „шатать“ будут не только ХДС/ХСС в Германии, но и лейбористов [премьера Великобритании Кира] Стармера в ВБ. Маск подает очень четкие сигналы», — сказал он.

Дубинский напомнил, что до вступления президента в должность осталось 20 дней. После этого, по его прогнозу, либо произойдет изменение курса США, либо свержение Зеленского.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января. Он примет присягу и обратится к нации.