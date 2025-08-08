Украинская экономика демонстрирует спад по ключевым показателям. Об этом из СИЗО заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в видео на YouTubе.

По его словам, киевские власти распространяют дезинформацию о состоянии российской экономики, однако на самом деле именно на Украине фиксируются лишь негативные результаты.

Он отметил, что в третьем квартале ВВП страны ушел в минус, а промышленное производство сократилось на 6%. При этом, как подчеркнул депутат, Россия, несмотря на прогнозы о «скорой катастрофе», продолжает демонстрировать рост.

Дубинский также перечислил внутренние проблемы экономики. Он сообщил, что уровень безработицы в стране составляет 15%, падение промышленного производства достигло 5%, а отрицательная динамика ВВП сохраняется как минимум последние шесть месяцев.

«Никакого промышленного развития не существует. Это ложь», — резюмировал Дубинский.

