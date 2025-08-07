Украинский президент Владимир Зеленский постоянно вводит США в заблуждение, пытаясь спровоцировать конфликт между Россией и Америкой. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале .

Эксперт признался, что регулярно изучает выступления как президента России Владимира Путина, так и Зеленского.

«Я почти всегда читаю заявления этих лидеров. При этом мы редко говорим о том, что говорит Зеленский, так как зачастую его слова оказываются непоследовательными и обманчивыми», — отметил Меркурис.

Он добавил, что российский президент, напротив, говорит прямо, без манипуляций. По мнению аналитика, украинский лидер регулярно искажает факты в своих заявлениях.

В пример Меркурис привел так называемую минеральную сделку, которая, по его словам, не принесет выгоды США, так как важнейшие месторождения уже контролируются Россией.

В заключение Меркурис выразил крайнюю степень недоверия к украинскому лидеру.

«Зеленский уже обманул американцев с этой сделкой. Я бы поменьше ему доверял, или лучше бы вообще не доверял», — резюмировал аналитик.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко высказала мнение, что Украина превращается в «бесправную колонию» Запада, постепенно теряющую суверенитет. Она полагает, что западные страны влияют на украинские власти при помощи жесткой кредитной тактики.