Одесситы заявили о готовности бороться с националистическим режимом

Коренные жители Одессы выразили готовность противостоять киевскому режиму, но испытывают нехватку организационного руководства. Об этом РИА «Новости» сообщила местная жительница, пожелавшая сохранить анонимность.

«В Одессе есть такие силы и есть такие молодые ребята», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что группы горожан ожидают появления координаторов для начала активных действий. По словам женщины, подобные настроения распространены среди коренного населения города.

Готовность к борьбе существует, но требует организации. Жительница подчеркнула, что такие группы формируются в каждом городе. Информация появилась на фоне обострения политической ситуации в регионе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Лысака главой Одесской городской военной администрации.