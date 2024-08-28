Если не Зеленский, то кто-то другой. Политолог объяснил позицию Китая по Украине

Власти Китая рассматривают конфликт Украины и России как часть очень опасной геополитической конфронтации коллективного Запада с незападным миром. Об этом 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкович.

Таким образом он ответил на вопрос о вероятной реакции КНР на пренебрежительные высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно китайского мирного плана.

«У КНР в этом сценарии есть своя логика и выстроенная политика. Те или иные реплики Зеленского по этому поводу — ниже порога чувствительности, хотя если задевается вопрос национального престижа, то КНР обратит внимание, но пока повода не вижу», — сказал политолог.

Станкович объяснил, что позиция Китая такова: если действующего политика не устраивает мирный план Китая, это значит, что его реализуют в итоге другие политики.

«Только и всего. Сейчас нужно говорить о китайско-бразильском консенсусе из шести пунктов. Официально примкнула к нему Турция, не возражает Индия. Вопрос того, будет ли его обсуждать Зеленский — чисто технический. Если не он, то кто-то другой», — добавил аналитик.

Ранее Зеленский признался, что рассчитывает на завершение конфликта при помощи переговоров, но для этого нужны «сильные позиции».