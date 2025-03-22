Еще одна страна нанесла удар в спину Украине

Украинские беженцы в Германии рискуют остаться без социальных выплат. Такие меры новые власти республики могут принять уже в следующем году, сообщило немецкое издание Focus .

Возможность лишения украинских беженцев права на Bürgergeld (гражданское пособие) активно обсуждалась в ходе коалиционных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ. По информации Focus, социал-демократы могут пойти на компромисс в этом вопросе.

Цель сторонников изменений — снизить нагрузку на бюджет, подтолкнуть украинцев к трудоустройству или возвращению на родину, а также устранить неравенство между украинцами и другими беженцами.

Сейчас украинцы получают гражданское пособие без прохождения процедуры предоставления убежища — по решению федеральных и земельных властей, принятому летом 2022 года. Это связано с временной директивой ЕС, позволяющей упростить их правовой статус.

Есть два пути изменить систему. Первый — добиться отмены директивы ЕС в 2026 году. Второй — перераспределить выплаты, переведя украинцев под действие закона о помощи соискателям убежища. В последнем случае выплаты сохранятся, но станут ниже, а беженцы потеряют доступ к ряду социальных и трудовых программ.

Изменение правового статуса может ввести и новое неравенство: вновь прибывшие украинцы не будут получать пособие, в то время как те, кто приехал раньше, продолжат получать выплаты.

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